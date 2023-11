Ragazzi scomparsi, dopo il video dell’aggressione continuano le ricerche. Giulia ha tentato di sfuggire a Filippo

Venezia, 18 novembre 2023 – A una settimana dalla scomparsa dei due ex fidanzati di Vigonovo, Filippo è indagato con un mandato internazionale per tentato omicidio. La svolta è basata su un video di sorveglianza - ripreso sabato notte nella zona industriale di Fossò - che ritrae il giovane mentre, dopo un violento litigio, picchia Giulia a mani nude, lei urla "Mi fai male" e tenta di scappare, ma lui la rincorre e la raggiunge, la colpisce ancora fino a farla stramazzare a terra. Infine la carica a forza sulla sua macchina e l'auto si perde nella notte.

La ricerca dei ragazzi scomparsi e, nel tondo, Giulia

Straziane il tentativo disperato della ragazza di fuggire dall’ex fidanzato, le sue grida, la violenza con cui Turetta la riacciuffa, la carica di botte e la trascina nell’auto.

Sono elementi sufficienti alla Procura di Venezia per iscrivere Turetta nel registro delle indagini, disporre una perquisizione, effettuata ieri dai Carabinieri per 3 ore e mezza nella casa della famiglia del giovane, a Torreglia, in provincia di Padova, e diramare un avviso di ricerca anche a livello internazionale.

Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, preoccupatissima come gli altri familiari, sottolinea che la ragazza ultimamente aveva paura dell’ex fidanzato.