Verona, accoltella la moglie e fugge: è caccia all'uomo

Verona, 30 marzo 2023 - Tentato femminicidio questa mattina 30 marzo all'alba. La violenza al culmine di una lite tra marito e moglie si è consumata in appartamento in via Fratelli Bettili a Palù, nel Veronese.

Attualmente la donna si trova in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare in prognosi riservata ed è in fin di vita. A indagare sulle lesioni che l’hanno portata nel nosocomio veronese sono i carabinieri.

Cosa sappiamo

Parole urlate e offese, spintoni ad un certo punto tra i due e spuntato un coltello. Il marito, un 50 enne di origine romena, avrebbe colpito con più fendenti la moglie in diverse parti del corpo.

In casa c’era anche la figlia 18 enne che ha chiesto aiuto ai vicini di casa. Sono stati proprio loro a chiamare dapprima i soccorsi e i carabinieri. Ma l’uomo pochi istanti dopo si è dato alla fuga ed è scappato nella campagna circostante ed è tutt'ora ricercato dai carabinieri.

I coniugi, entrambi originari dello stesso Paese, abitavano nel comune veronese da circa vent'anni. La donna è rimasta gravemente ferita.

*Notizia in aggiornamento