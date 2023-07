Travolge cancello che poi gli cade addosso: muore agricoltore

Verona, 29 luglio 2023 – Tragedia in provincia di Verona dove un agricoltore è rimasto ucciso dopo che un cancello lo ha travolto. E’ successo a Bonferraro: l’uomo avrebbe divelto il cancello col trattore che stava guidando.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada e andando a urtare un cancello che, in seguito al forte impatto, gli è rovinato addosso, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nogara e il Suem 118.