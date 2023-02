Arena di Verona, nomina nuovo sovrintendente: consiglio di indirizzo vota contro Tommasi

Arena Verona: non solo danni per il crollo, anche consiglio d'indirizzo contro il sindaco

Verona, 24 febbraio 2023 - Fondazione Arena di Verona: il nuovo consiglio di indirizzo, ieri, ha votato contro la proposta del sindaco Damiano Tommasi per la nomina del nuovo sovrintendente.

Prima riunione a nervi tesi del nuovo Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena di Verona, presieduto dal sindaco Damiano Tommasi. La proposta di Tommasi di procedere con la pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse al ruolo di nuovo sovrintendente - l'attuale è Cecilia Gasdia - è stata bocciata dalla maggioranza dei consiglieri.

Sindaco: "Mi è stato impedito di procedere"

"Quanto accaduto è un fatto gravissimo - ha detto al termine il sindaco - e non credo sia un buon inizio. Le motivazioni che hanno accompagnato il voto contrario di quattro dei membri del Consiglio le ritengo decisamente poco strutturate, considerando anche il fatto che mi è stato impedito di procedere prima di oggi con la manifestazione d'interesse motivando con la necessità che a provvedere fosse il nuovo Consiglio". Alla riunione del Consiglio era presente anche Stefano Soso, quale settimo componente nominato dal ministero ieri, in accoglimento della proposta del primo cittadino. Per presentare la documentazione richiesta, i candidati avrebbero avuto 5 giorni di tempo, dopodiché le domande pervenute sarebbero state valutate collegialmente dal Consiglio di indirizzo ai fini della formulazione ufficiale da parte del Ministro della Cultura.



Bocciato iter per manifestazione d'interesse

Messa ai voti, la proposta di avviare l'iter per la manifestazione d'interesse non ha trovato il sostegno della maggioranza. A votare a favore sono stati i consiglieri Marilisa Allegrini e Stefano Soso. Contrari Giuseppe Riello, Serena Cubico, Federico Pupo, Samuele Marconcini. Convocato per il 2 marzo il prossimo CdI, con all'ordine del giorno l'indicazione del nominativo da sottoporre al Ministro per la nomina a Sovrintendente.