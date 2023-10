Attacco hacker all’azienda ospedaliera di Verona, bloccato il Cup. Zaia: “Attivate le procedure di emergenza”

Verona, 23 ottobre 2023 – Attacco hacker all’ospedale di Verona. Dalle prime ore di questa mattina è in atto un’incursione informatica al sito dell’Azienda ospedaliera veronese, bloccati il Centro Unico Prenotazioni e il sistema di ritiro dei referti. Dalla Regione assicurano che è stata subito attivata la procedura per la messa in sicurezza dei dati, mentre i backup sono regolari.

Attacco hacker all'Azienda ospedaliera di Verona

“Sono già state attivate le procedure di emergenza per la protezione dei dati personali. Al momento è sospeso il servizio di prenotazione tramite Cup, sia online che telefonico”, avverte il governatore Luca Zaia. “Sono in corso valutazioni – aggiunge – per definire la portata dell'attacco, oltre che la natura dei dati oggetto della violazione”.

Le strutture informatiche e i vertici sanitari regionali sono stati informati dal direttore generale, Callisto Bravi, e stanno seguendo direttamente la situazione collaborando con le strutture aziendali veronesi. L'Azienda Ospedaliera fornirà ulteriori informazioni nel corso della giornata.

Notizia in aggiornamento