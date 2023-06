Auto contro un bus, muore coppia di anziani coniugi a Cologna Veneta

Verona, 01 giugno 2023 – Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Cologna Veneta (Verona), nella frazione di Baldaria. Le due vittime erano a bordo di un'auto che, secondo le prime informazioni, non avrebbe rispettato la precedenza uscendo da una strada laterale e scontrandosi con l'autobus della linea 236 di Atv, partito da San Bonifacio e diretto a Cologna Veneta. L'incidente è avvenuto a due chilometri dal capolinea.

I due morti sono marito e moglie, ultraottantenni, residenti a Sarego (Vicenza). Viaggiavano a bordo dell'auto che si è accartocciata nell'impatto. I feriti si trovavano tutti sull'autobus: una è l'autista, gli altri dei ragazzi. Sul pullman viaggiavano infatti diversi studenti.

La conducente del bus è rimasta ferita, ha riportato alcune fratture. La donna è stata trasportata dai sanitari del Suem 118 all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Visibilmente sotto choc, era comunque cosciente ed ha riferito ai soccorritori di essersi trovata improvvisamente l'auto in mezzo alla strada e di non essere riuscita ad evitare lo scontro. Due studenti, passeggeri del bus, sono rimasti feriti lievemente, ma sono scesi autonomamente dal mezzo. Sul posto con la Polizia stradale sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.