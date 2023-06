Incidente a Verona: si schianta in moto contro un capitello, muore a 22 anni

Verona, 9 giugno 2023 - Incidente mortale ieri sera 8 giugno a Villa Bartolomea (Verona): Francesco Prandini, un ragazzo di 22 anni, è morto dopo un terribile schianto in moto. Il giovane, che viveva nel paese della bassa veronese, ha perso il controllo della sua due ruote ed è andato a sbattere contro le colonne di un capitello che costeggia la strada. Il 22enne è morto per i gravi traumi riportati, inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi sono giunti i Carabinieri di Castagnaro (Verona).

L’incidente

Lo schianto in via Antonio e Luigi Bellini, la strada che collega il paese dove il giovane viveva a Vigo di Legnago. Erano circa le 19 di ieri sera 8 giugno quando il 22enne in sella alla sua Honda Cbr 600 F, per cause da accertare, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo ed è andato a sbattere. L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo a Francesco, la moto ha concluso la sua corsa nel mezzo della carreggiata.

Chi era Francesco Prandini

Francesco Prandini era molto conosciuto a Villa Bartolomea, dove la famiglia gestisce una storica trattoria. La passione per le due ruote, si spostava spesso tra Villa Bartolomea e Poggio Rusco (Mantova), il paese dove risiede il padre. L’anno scorso si era diplomato all’istituto superiore statale “Galileo Galilei” di Mirandola, nel Modenese dopo aver frequentato le scuole medie al Don Bosco di Legnago.

