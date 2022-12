Incidenti stradali 2022, l'anno nero del Veronese: 60 morti e 39 feriti gravissimi

Incidente stradale

Verona, 31 dicembre 2022 – Sessanta morti sulle strade del Veronese e 365 patenti ritirate: una al giorno. È il bilancio della sicurezza stradale del 2022, un anno nero per le strade del Veneto e della provincia di Verona. Tra le prime cause di incidenti, l’eccesso di alcol per chi si mette alla guida. “Tutti hanno il diritto di divertirsi e di festeggiare le prossime feste nel migliore dei modi. L'importante è farlo in modo consapevole e responsabile, per sé e per gli altri”. Lo ha detto il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, illustrando i dati degli incidenti stradali nel

2022.

Il problema non è solo lo sballo notturno, i controlli sulle strade hanno messo a fuoco una situazione fuori controllo anche di giorno. “Si sono registrati ritiri patente anche nelle mattine infrasettimanali, con tassi alcolemici troppo elevati – ha spiegato il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura – e questo costituisce un rischio enorme per chi circola sulle strade”.

La fotografia della sicurezza stradale di quest’anno è stato illustrato in occasione dell'ultimo incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha fatto il punto anche sulla sicurezza stradale delle prossime festività. In tutta la provincia, sono avvenuti ben 60 decessi, di cui un quarto solo nel comune capoluogo, con 16 vittime a Verona.

Il contatore della polizia Locale segna 1.580 sinistri rilevati nel 2022 soltanto in città, con 39 prognosi riservate e 1.500 feriti. Oltre agli automobilisti, hanno perso la vita anche sei motociclisti, due pedoni e un ciclista. Il primo incidente mortale dell’anno è accaduto il 12 gennaio, a perdere la vita è strato il ciclista Flavio Vaccari, 70enne, che in via Sasse viene travolto da un autocarro che procedeva contromano.

Il bilancio dei controlli è di una patente ritirata al giorno, oltre 300 notizie di reato per guida in stato di ebbrezza, mentre altre 40 patenti sono state ritirate per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. Al volante sotto l'effetto dell'alcool ci sono molte persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni.