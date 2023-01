Verona incidente, frontale tra due auto alla vigilia di Capodanno: un morto e due feriti

Incidente (immagini di repertorio)

Verona, 1 gennaio 2023 - Tragico incidente alla vigilia di Capodanno nel Veronese. Un uomo di 47 anni, residente a Cerea, è morto e altri due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri 31 dicembre 2022 a Casaleone (Verona). Due auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono scontrate frontalmente, pare per l'invasione di corsia da parte di una delle vetture. Nello schianto il 47enne, conducente di una delle due auto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è deceduto all'istante.

Il passeggero, un 20enne, è stato traportato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento, mentre la ragazza che viaggiava sull'altra vettura è stata trasportata all'ospedale di Legnago. Il 2022 nel Veronese ha chiuso dunque con un'ultima vittima che si aggiunge al tragico bilancio degli incidenti stradali registrati nell'anno: 60 morti e 39 feriti gravissimi