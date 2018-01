Bologna, 17 gennaio 2018 - Opportunità di lavoro per chef, cuochi, pizzaioli, panettieri, camerieri e receptionist. Dove? In Norvegia. Chi è interessato potrà saperne di più partecipando all'evento "DestinationNorway", promosso dalla rete Eures delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto: l'appuntamento è per l'1 febbraio a Bologna, nella sede della Città metropolitana, a palazzo Malvezzi, in via Zamboni 13

L'evento è tutto "dedicato alle opportunità lavorative nel settore turistico alberghiero in Norvegia", spiega una nota diffusa dalla Città metropolitana. Saranno presenti i consulenti Eures e datori di lavoro norvegesi, che incontreranno i candidati per i profili professionali citati.

I requisiti richiesti sono: lingua inglese livello B2, receptionist C1, titolo di studio inerente al profilo, esperienza nel ruolo.

Per candidarsi all'incontro basta scrivere a Rete Eures Emilia-Romagna inviando un curriculum in lingua inglese a: katia.cere@cittametropolitana.bo.it

