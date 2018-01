Bologna, 26 gennaio 2018 – Senza Ndoja e Ale Gentile, la Virtus Segafredo si appresta a scendere in campo, domenica pomeriggio alle 18, al PalaSikeliArchivi di Capo d’Orlando in casa della formazione siciliana. Virtus e Capo d’Orlando arrivano alla sfida di domenica da 2 momenti diametralmente opposti.

La Virtus grazie agli ultimi 2 successi (5 nelle ultime 6 sfide vinte) ha consolidato la propria posizione in chiave playoff; il club siciliano è invece reduce da un momento particolarmente negativo, con 5 sconfitte consecutive. La società ha cercato di rimediare, muovendosi sul mercato e mettendo a disposizione di coach Di Carlo il ventisettenne lungo Luca Campani (1990 - 208 cm). Ex Reggio Emilia e Forlì, Campani in Serie A ha giocato con Montegranaro, Cremona e Varese. L’ala grande - centro nativo di Montecchio Emilia - debutterà proprio domenica contro la Virtus.

Virtus in partenza domani per la trasferta Sicilia che l’attende. A livello di numeri, nel girone di andata Bologna ha vinto con il massimo scarto nelle sfide tra le due società, 36 punti. Ramagli ha vinto l’unico precedente tra i 2 coach che si riferisce proprio alla sfida dell’andata. Capo d’Orlando è in serie aperta di 5 sconfitte consecutive, record societario le 8 sconfitte consecutive della stagione 2015/16. Capo d’Orlando è anche la squadra che segna meno in questa stagione, la media è di 68.3 punti a partita, unica squadra a non raggiungere i 70 di media.

Bologna, dopo Milano, è la squadra che concede la percentuale più bassa agli avversari da 3 punti, appena il 31.8 per cento. Eric Maynor è infine leader nella classifica degli assist del campionato con una media di 6.4 a partita.