Ancona, Pizze di marca e non solo oggi a Monsano

Pizze di Marca, il circuito di degustazioni di pizze marchigiane a chilometro zero voluto dalla Camera di commercio delle Marche, si ferma oggi , giovedì 22 giugno, alle 20,30 a Monsano, in provincia di Ancona, alla pizzeria Il Capriccio.

Qui Otello Renzi, maestro sommelier, condurrà una serata imperdibile per chi ama la pizza gourmet (e non solo) abbinata ai grandi vini doc delle Marche, provocando il maestro pizzaiolo Angelo Tantucci a invitanti provocazioni culinarie: l'entrata della Marca a base di olive all'ascolana rivisitate con morbido suino della marca su maionese di paccasassi (il finocchio marino del Conero) Rinci. In abbinamento il vino Lh2 metodo classico Umani Ronchi. Seconda piatto sarà il vincisgrasso croccante con orzo e riso, farcito con ragù marchigiano e besciamella (Castelli di Jesi Verdicchio Plenio Classico Riserva Umani Ronchi).

Arriverà quindi, spiega Otello, "il padellino al mais corvino Ottofile con coniglio in porchetta, ius di coniglio, salsa all'aglio e finocchietto selvatico a cui abbineremo il Verdicchio vecchie Vigne doc Classico superiore. Quindi il semifreddo al Meletti: stecco alla Meletti con coulis di mela e perle di Meletti a cui abbineremo i cicchetti Anisetta Meletti ghiacciato". Il costo della cena è di 35 euro, prenotazioni al 334 50691515 oppure 338 3270699.