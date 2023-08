Jesi, la poetessa jesina Gabriella Cinti sbarca negli States con un suo libro

Jesi (Acona), 8 agosto 2023 - La poetessa e saggista jesina Gabriella Cinti vince il premio Nazionale Franco Enriquez 2023 nella sezione poesia italiana antica e moderna. A breve l'uscita del suo libro "Song of Origins " su piattaforma mondiale. Un grande successo, prima di tutto personale per la scrittrice Cinti. Il prestigioso premio Franco Enriquez le è stato assegnato per la raccolta di poesie di “Prima" edito da Puntoacapo edizioni "Con questa ultima raccolta di poesie - si legge nella lettera di attestato - la poetessa Gabriella Cinti continua il suo percorso alla ricerca del punto di origine da cui la sua vena poetica trae ispirazione. La sua liirica fa eco alle fonti del passato per divenire e mutarsi in linguaggio aulico del presente, lontane forme mitologiche e antropologiche che assumono sembianti riconducibili al mito da cui scaturisce forte e chiaro un canto poetico che inneggia all' amore assoluto. Una poesia drammaturgica che riveste un ruolo primario nella formazione del linguaggio che vuole essere protagonista di un teatro della poesia e di una poesia del teatro. La Cinti conferma la sua vena creativa che confluisce tutta in un rituale dell'essere come valore assoluto, che ci rimanda quel magma primordiale da cui tutto ha avuto origine e fine". Il 30 agosto alle 21 la premiazione a Sirolo presso il teatro comunale Cortesi. “Il libro "Song of Origins" – aggiunge Gabriella Cinti - nasce da un lungo progetto di traduzione a cura della poeta e traduttrice americana Branda Porster la silloge esce negli Stati Uniti, a New York il 27 luglio 2023, per Idea Press, ed è tratta dal libro di poesie "Prima" Puntoacapo Editrice, 2022, che in Italia ha riscosso moltissimi riconoscimenti in premiazioni, critica e pubblico. Il nucleo della copertina è dell'artista lombardo Christian Cremona che ha già illustrato l'opera italiana". Dalla sua amata città d'origine, Jesi a New York con un libro che parla di vita, o meglio delle sue origini, "nasce" dal sentire profondo della poetessa e si estende a tutto l'universo. Il libro si affaccia agli Stati Uniti al mondo intero con fiducia di trovare interlocutori in grado di provare coinvolgimento per dei temi che riguardano il principio del nostro essere. "La pubblicazione di "Song of origins" a New York rappresenta un doppio punto di svolta - spiega la Cinti - in cui questo mio discorso sull'origine, che rappresenta un momento apicale del mio percorso in poesia supera i confini italiani e europei e si affaccia agli Stati Uniti e al mondo. Credo che un discorso così universale possa incontrare una accoglienza empatica nel pianeta, in nome di una comune appartenenza alle radici della vita". "In questo secolo di deserto emotivo e di nichilismo strisciante - scrive nella prefazione Giovanna Albi - capita che l’anima sia pigra all’ascolto, ma la silloge “Song of Origins” di Gabriella Cinti “vince di mille secoli il silenzio” e si impone come pietra viva nel panorama culturale". Il libro, scritto in parte in inglese in parte in italiano, dal 27 luglio figura tra I libri scelti per la biblioteca del Congresso Americano. A giorni sarà disponibile la versione ebook su Amazon Kindle.