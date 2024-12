Maiolati Spontini, torna la due giorni del “Moie Christmas party” in piazza

Maiolati Spontini (Ancona), 10 dicembre 2024 – Si scaldano i motori per una due giorni di eventi dedicati al Natale nella centrale piazza Kennedy e in via Cavour a Moie. È la seconda edizione dell’evento “Moie Christmas party”, organizzata da Pro Loco e Comune in programma dal pomeriggio di sabato a tutta la giornata di domenica prossima. Si potranno acquistare prodotti nei mercatini di artigianato artistico, disposti lungo via Cavour, mentre in piazza sarà allestita la “Casa di Babbo Natale”, con un’area selfie, trampolieri luminosi e spettacoli di fuoco. Collaboreranno all’iniziativa il gruppo scout “Matteo Mazzanti” di Moie, che farà animazione per bambini, e la “Consulta dei giovani”, che si occuperà di organizzare una caccia al tesoro a tema natalizio nel pomeriggio di domenica. La Banda L’Esina e la loro Junior Band allieteranno l’evento con alcuni brani musicali mentre i bambini del catechismo, con le animatrici della parrocchia Santa Maria di Moie, eseguiranno dei canti natalizi. L’associazione “Ruota Libera” parteciperà con i Babbi Natale in bicicletta lungo le vie della festa. Sarà possibile anche mangiare sabato a cena e domenica a pranzo nell’area foko gestita dalla Pro loco, dove si prepareranno anche cioccolate, cresce e specialità tradizionali. Aperta per l’evento anche la mostra di presepi artigianali nella sala capitolare della chiesa Santa Maria. La biblioteca La Fornace di Moie ospiterà invece domenica alle 17,30 (ingresso libero e gratuito) la presentazione del libro “Le mani nel cuore. La storia di Carlo Marcelletti, un cardiochirurgo che ha salvato migliaia di bambini”. A ripercorrere la storia di Marcelletti sarà l’autore del libro, il giornalista Vincenzo Varagona, a colloquio con Daniele Guerro, che ne è stato ispiratore, e Luca Bartoli, l’editore. Il presidente della Pro loco Federico Ceci invita la cittadinanza a partecipare all’evento in piazza a Moie perchè «anche questo Natale si possa rivivere tutti insieme la magia che pervade questo periodo, consolidando il senso di comunità e partecipazione che si sta risvegliando nella nostra città. Il lavoro della Pro loco è come sempre incentrato sul divertimento dei più piccoli e sull’intrattenimento per tutte le famiglie. È stato bellissimo – conclude il presidente Ceci – vedere tanta partecipazione e tanto interesse negli eventi passati e siamo tutti sicuri di aver mantenuto le aspettative e di riuscire ad offrire anche questa volta un evento fantastico. Vi aspettiamo numerosi con tantissime attrazioni».