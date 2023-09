Moie, all'insegna dei racconti di viaggio i prossimi appuntamenti in biblioteca

Maiolati Spontini (Ancona), 12 settembre 2023 - Sono all’insegna del viaggio e del suo racconto i prossimi appuntamenti in programma alla biblioteca La Fornace di Moie. È organizzata dal Fotoclub effeunopuntouno, in collaborazione con l’associazione Ruota Libera Moie “Fabio Manieri”, l’iniziativa “Racconti di viaggio”, che prevede venerdì prossimo (ore 21,15), alla biblioteca La Fornace, l’incontro dal titolo “Sarajevo da Ancona in bicicletta”. A raccontare la sua esperienza di cicloturismo sarà Paolo Urbani. La rassegna proseguirà il 22 settembre (sempre alle 21,15) con il viaggio di Sauro Fiorani e Giuliano Belardinelli alle “Lofoten - Isole di un altro mondo”. Il 29 settembre (ore 21,15) a raccontare il suo itinerario sarà Ernesto Scarponi che presenterà “The Silk Road Uzbeka”. Sempre la struttura di via Fornace a Moie ospiterà, sabato prossimo (ore 16,30) il primo incontro di un ciclo di conferenze sul tema “Seminare Consapevolezza”. Si parlerà di cerealicoltura biologica, di biodiversità e fertilità del terreno, seme biologico, macinazione a pietra e di processi di pastificazione per ottenere pasta di qualità. Dopo la conferenza, è prevista una cena offerta da “La Terra e il Cielo” al ristorante Jolanda di Moie con prenotazione obbligatoria entro il 14 settembre allo 0731701801. La conferenza di sabato, a ingresso libero, sarà introdotta da Bruno Sebastianelli, presidente della cooperativa “La Terra e il Cielo” e vedrà come relatori Fabio Taffetani, docente a riposo, già professore ordinario di Botanica all’Università Politecnica delle Marche, Salvatore Ceccarelli, consulente agronomo genetista, già professore ordinario di Genetica Agraria all’Università di Perugia, Stefania Grando, consulente agronoma genetista, Samuele Spoletini, mugnaio, titolare del molino a pietra Spoletini, e Federico Piersanti, responsabile qualità de “La Terra e il Cielo”. Gli eventi della rassegna estiva, organizzata dal Comune in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, proseguono domenica prossima con un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura e delle due ruote. Sì, perché dalle 9,15 fino alle 12,30, sempre le associazioni Fotoclub effeunopuntouno e Ruota Libera Moie “Fabio Manieri”, organizzano una passeggiata in bicicletta che ha come meta la Pinacoteca civica di Jesi. Il ritrovo è alle 8,45 nel piazzale della biblioteca La Fornace (il costo dell’iscrizione comprensiva dell’ingresso in Pinacoteca è di 5 euro), partenza alle 9,15, transitando lungo la ciclabile “La via dei tesori”, con arrivo a Jesi alle 10,30 circa e visita guidata ai musei di palazzo Pianetti. Dopo un’ora si riparte per un arrivo previsto a Moie intorno alle 12,30. La rassegna “(E)Venti d’estate” si concluderà con gli “Spontini days” di fine settembre, all’interno del cartellone del Pergolesi Spontini Festival “Salti di gioia”, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini.