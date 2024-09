Osimo, al via le feste patronali con il concerto dei giovanissimi talenti

Osimo - Nella suggestiva cornice di Piazza Duomo ad Osimo ritorna domani sera l’ormai tradizionale concerto di inaugurazione dell’anno scolastico in occasione delle Feste Patronali di Osimo con l’Orchestra Giovanile Marchigiana Arcus diretta dal maestro Alessandro Marra. Il programma, particolarmente ricco e vario nei generi, mette in evidenza giovani solisti e spazia dal Barocco di Vivaldi ai giorni nostri. Il flautista Guglielmo Ficola, 25enne osimano, laureato al Conservatorio Rossini di Pesaro, eseguirà la Suite Antique di John Rutter, un godibile quanto spettacolare concerto per flauto e orchestra che rievoca atrmosfere classiche e barocche ma strizza anche l’occhio al Jazz e al Musical di Broadway degli anni Trenta. La serata vedrà poi protagonisti numerosi giovanissimi talenti come Maria Olimpia Renna (soprano, 18 anni) che eseguirà “O Mio babbino caro” in omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte e Marco Mancuso (tenore, 16 anni) che eseguirà Mattinata di Leoncavallo, la famosa romanza dedicata dall’autore al grande Enrico Caruso. Di rara esecuzione potremo anche ascoltare il Concerto per chitarra e orchestra di Antonio Vivaldi in re maggiore, eseguito da Lorenzo Patrignani, diplomato al Liceo musicale Rianldini di Ancona e vincitore di numerosi concorsi nazionali. Non mancherà uno spazio dedicato ai giovani compositori: Niccolò Giacomucci, ventenne di Ancona e cembalista dell’orchestra, presenterà in prima esecuzione assoluta un “Concerto Grosso” da lui appena composto. Il virtuosismo e la maturità della compagine orchestrale, che da 6 anni effettua concerti in tutta la regione e vanta oltre 30 strumentisti dai 13 ai 25 anni, sarà poi esaltato dall’esecuzione di una delle pagine più mature e poco eseguite di Antonio Vivaldi, sia per la complessità che per la difficoltà di reperire 5 solisti di equilibrato livello, come il Concerto in si minore op.8 per 4 violini, violoncello e orchestra. Tre giovani violinisti neo laureati: Giuseppe d’Amico (osimano), Martina Giulianelli, Alice Agostinelli, un virtuoso del Violoncello come Davide Moretti e il maestro Alessandro Marra, in veste di Violinista e Direttore, daranno vita a questo capolavoro del compositore veneziano. Un programma musicale per tutti i gusti musicali e di facile ascolto che, sicuramente, renderà indimenticabile una delle ultime serate estive all’insegna della grande musica e di giovani talenti. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Concattedrale.