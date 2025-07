Le Notti Bianche ad Ancona: il programma

Ancona, 4 luglio 2025 - Ancona presenta le sue Notti Bianche per un luglio a tutta musica e divertimento. Così il capoluogo delle Marche diventa attrattivo nei confronti di turisti e anconetani. Un programma di eventi, quasi interamente cesellato nel mese di luglio voluto dall’amministrazione comunale e dell’assessore con le deleghe al commercio e ai grandi eventi, Angelo Eliantonio, a cui le associazioni di categoria e gli operatori del centro plaudono: "R’Estate in Centro non è una singola iniziativa, deve diventare un brand negli anni, il perfetto mix tra somministrazione di cibi e bevande e cultura - ha detto Luca Casagrande di Confartigianato Ancona -. Sono innamorato di Ancona e la vorrei vedere sempre più viva». Il segreto per Raffaele Giorgetti, presidente di Cna Ancona, è «mettere in campo progetti semplici, reali, veri. Ancona deve implementare questa forma di attrattività d’estate come da diversi anni è riuscita a fare con il Natale". Secondo Paolo Longhi, presidente di Confartigianato Ancona «l’assessore Eliantonio è stato coraggioso, prima mancava una visione e la colpa non era la nostra». Infine Andrea Cantori di Cna Ancona che ha riconosciuto il «buon lavoro fatto dalla Consulta del Commercio e fatto i complimenti agli imprenditori che hanno avuto coraggio di osare e fare sacrifici». Vediamo le iniziative in calendario.