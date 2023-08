Senigallia a pesca di emozioni: quando chiude il festival Ambarabà

Senigallia (Ancona), 5 agosto 2023 - Mercoledì prossimo (ore 21,30) si chiude al Cortile della Scuola Pascoli il 25esimo Festival Ambarabà promosso questa estate dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 13 Comuni della provincia di Ancona. Per l'occasione, a tutti i bambini presenti allo spettacolo, sarà dato un piccolo dono. Per l'appuntamento conclusivo del Festival, va in scena "A pesca di emozioni" degli Eccentrici Dadarò, compagnia lombarda tra le più attive nel settore del teatro per ragazzi e l'infanzia. "A pesca di emozioni" è uno spettacolo per spettatori dai tre anni semplice e “leggero come i palloncini”, che parla di emozioni attraverso il linguaggio dei colori. Si inizia con il classico "C'era una volta", per raccontare la storia di un uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare… Una storia piccola, che scorre insieme alla giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole incomprensioni tra due amici, per riuscire a pescare un piccolo pesce che farà scoprire loro l’emozione più grande: l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori. Il cartellone di Ambarabà nei Comuni di Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Genga, Jesi, Montecarotto, Monte Roberto, Ostra, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Staffolo, è curato da Teatro Giovani Teatro Pirata - Impresa Sociale, con la collaborazione dei Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Museo Archeologico statale di Arcevia, Fondazione Carifac, Aicu Associazione Italiana Carlo Urbani, Avis Jesi, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Jesi cultura, Mille Luci e altro.

Biglietti: posto unico 5 euro, bambini sotto i 3 anni 0.50. Prenotazione consigliata al numero: 334 1684688 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Biglietti in vendita dalle 20. Ritiro biglietti prenotati entro le 21