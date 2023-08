Serra San Quirico, domani in scena il violoncellista Federico Toffano

Serra San Quirico (Ancona), 10 agosto 2023 – ‘La voce dello spirito’ domani (ore 21,15) il secondo appuntamento dei concerti del Campus Barocco alla chiesa di Santa Lucia. In scena un pregiatissimo recital di violoncello solo, un interprete di prestigio internazionale, le "Suite" di Bach e i "Capricci" di Giuseppe Dall'Abaco.Protagonista il violoncellista Federico Toffano diplomato al conservatorio a Vicenza e specializzazione con Gianantonio Viero, Giovanni Gnocchi e Mario Brunello. Da sempre Toffano ha avuto un grandissimo interesse per la prassi antica, grazie alla mamma suonatrice di Viola da gamba e al papà di Flauto dolce- Nel 2011 è entrato a far parte dell’Eubo (European Union Baroque Orchestra). Nel 2013 ha conseguito il master in Violoncello Barocco alla “Royal Academy of Music” di Londra. Ha suonato regolarmente con prestigiose orchestre barocche internazionali, come Il Pomo d’oro, la Venice Baroque Orchestra, Les Musiciens du Louvre, Concerto Romano, nei più importanti teatri e sale da concerto come la Carnegie Hall di New York e Walt Disney Concert Hall Los Angeles. Dal 2021 insegna violoncello al Conservatorio di Messina. Suona un violoncello del 1727 del liutaio milanese Carlo Antonio Testore, oggi di proprietà della Jumpstart Foundation di Amsterdam, un violoncello barocco del 2005 di Pierre Bohr e uno moderno del 2016 di Robert Brewer Joung.