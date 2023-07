Settimana dello sport a Castelfidardo (Ancona) nel segno dell'inclusione

Castelfidardo, 27 luglio 2023 - Dall’inesauribile vena organizzativa del circolo Acli-Usacli Crocette di Castelfidardo, torna fino a domenica 30 luglio la “Settimana dello sport”. E’ la settima edizione di una iniziativa cresciuta nel tempo, avvalendosi della collaborazione con il Comitato provinciale Usacli di Ancona e del patrocinio di Comune e Coni Marche.

Un contenitore coerente alla filosofia dello sport per tutti: dai bambini ai più grandi senza distinzione di età, genere, capacità fisica e provenienza attraversando un vasto arco di proposte: beach volley, basket, bocce, crossfit, selva cross run e il torneo di calcio a cinque che dà vita alla “Battaglia dei rioni”. «Una manifestazione che è un regalo alla città per i valori che rappresenta e veicola. Un’idea bellissima far tornare domenica in piazza, come non accadeva da tempo, gli stand delle varie discipline con finalità promozionali condividendo con la collettività i principi e la bellezza dello sport», sottolinea il sindaco Roberto Ascani. Partecipano anche i ragazzi di Frolla.

Ad aprire la “Settimana” è stata la prima assoluta del Conero Throwdown, gara nazionale di una realtà in crescita esponenziale come il crossfit organizzata in collaborazione con la palestra Garage015: 64 coppie iscritte provenienti anche da fuori regione si sono confrontate al “Leo Gabbanelli”. La Selva Cross Run si correrà invece in veste rinnovata su un circuito di 1,4 chilometri da ripetersi tre volte in staffetta a squadre; a sfondo spiccatamente sociale il “Frolla match” e la corsa non competitiva per ragazzi con disabilità psico-motorie che domenica affronteranno un percorso di circa un chilometro con semplici ostacoli supportati da operatori e accompagnatori.

Il programma

Giovedì 27 luglio – dalle 21 alle 23: Semifinali della Battaglia dei Rioni - PalaCrocette – dalle 20 alle 23: Fase a gironi del Torneo di Beach Volley - Croce Verde – dalle 21 alle 23: Fase a gironi della Gara di Bocce - Bocciodromo Castelfidardo e Loreto

Venerdì 28 luglio – dalle 21 alle 22: Frolla match, partita di Calcio a 5 con i ragazzi di Frolla - PalaCrocette – dalle 22 alle 23: Finalissima della Battaglia dei Rioni - PalaCrocette

Sabato 29 luglio – dalle 9:30 alle 15: Finali della gara di Bocce - Bocciodromo Castelfidardo – dalle 15 alle 19: Torneo di Scacchi - Circolo Acli Crocette – dalle 18 alle 23: Torneo 3vs3 di Basket e gara del tiro da 3 - Parco Figuretta – dalle 20 alle 23: Finali torneo di Beach Volley - Croce Verde

Domenica 30 luglio – dalle 9 alle 12: Corriamo alla Selva – dalle 16.30 alle 19.30: Selva CrossRun 2023, gara a ostacoli di 4,2 km in staffetta – 19.30-20.30: Training a corpo libero con coach Nicolas Berti – dalle 20.30 alle 23: Cena finale offerta a tutti gli atleti e premiazioni.