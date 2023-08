Stasera va in scena a Moie la Notte Celeste con una pioggia di eventi

Maiolati Spontini (Ancona), 26 agosto 2023 – Va in scena stasera dalle 18 la «Notte Celeste». La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Pro loco, si svilupperà in diversi punti della cittadina, fra cui via Risorgimento, la direttrice che attraversa il centro urbano e che sarà resa pedonale dall’incrocio con via Mattei fino a quello con via Manzoni. In piazza Kennedy, nella struttura «Foko», verrà allestita l’area ristoro con gli stand gastronomici, nell’auditorium, invece, si alterneranno spettacoli proposti dalle associazioni, che potranno avere a disposizione dei banchetti dove esporre le proprie attività. Ad esibirsi in piazza saranno il Coro polifonico «David Brunori», il Coro polifonico «Gaspare Spontini», il Centro studi danza «Gaspare Spontini» e le associazioni Fantasy ginnastica e Lg2 Twirling. Al parco «Aldo Moro» ci sarà un’area di intrattenimento per bambini con i gonfiabili e il truccabimbi, mentre in via Risorgimento si potrà fare shopping, sia nei negozi presenti, aperti fino a tarda sera, che negli stand allestiti dagli altri commercianti del territorio. Piazza del Mercato sarà dedicata alle esibizioni di tre band musicali del territorio che proporranno generi diversi: il rock con i Seal Appeal, funky e dance con i Los Slabadarnoff, e pop con i Jova sound, cover band di Jovanotti. In piazza Santa Maria, dietro l’abbazia romanica, dalle 22 la musica scelta dai dj Federico Ceci e David Scaloni.

“Il Comune insieme alla Pro Loco – spiega L’assessore all’Associazionismo Maria Ludovica Trillini - si è impegnato per creare un evento in cui possano risaltare tutte le realtà presenti nel nostro territorio, sia quelle commerciali che associative. La Notte Celeste è stata concepita proprio con questo scopo: la valorizzazione della ricchezza locale. Vanno ringraziate tutte le associazioni che hanno risposto in maniera positiva alla nostra proposta e confido che la collaborazione fra Amministrazione e associazioni, ma anche tra le stesse associazioni, possa continuare in futuro> “L’obiettivo – aggiunge l’assessore alla Cultura Sebastiano Mazzarini – è quello di creare le premesse per un qualcosa che negli anni si potrà ripetere, integrare ed arricchire insieme a tutta la nostra comunità. Vorremmo rendere questa nuova festa un appuntamento fisso annuale con l’ambizione di trasformarla nell’evento di cartello della frazione di Moie”.