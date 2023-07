Summer Jamboree 2023 Senigallia, il programma di martedì 1 agosto

Senigallia (Ancona), 31 luglio 2023 - Prosegue a pieno ritmo la 23esima edizione del Summer Jamboree di Senigallia e quella di martedì sarà la quarta giornata di Festival nella città della spiaggia di velluto. Il programma sarà, come sempre, incentrato sulla cultura americana anni Quaranta e Cinquanta con tanti appuntamenti, eventi e ovviamente i concerti. Questo martedì dalle 18, in Piazza Garibaldi e alla Rocca. Qui si esibita Jay Ernest con un incredibile tributo a Johnny Cash, accompagnato dai Don Diego Trio; sul main stage, invece, una reunion, quella dei Senti-mentals, seguita da un incredibile contest di ballo. Sul palco della Rocca si ballerà anche con Lola Terry, Dj Rocketeer, DJ Shuffle DeLuxe e DJ Giusy Wild che si occuperanno degli intermezzi musicali. Ma le sorprese non sono finite, perchè sul main stage di Piazza Garibaldi saliranno i Senti-mentals.

La serata poi continua con l’Hera Dance Contest dove dalle 23.30 sulla pista ci sarà una gara di ballo a coppie aperta a tutti. A fare da giuria, gli insegnanti dei Dance camp e Boot camp: Fancy Dougherty, Vincenzo Fesi, Albert Ferran, Tanya Georgiievska, Alice Faraone, Jay Cee, Sandra Klack, Carolina Lampugnani, Chiara Lijoi, Peter Loggins, Dimitri Masotti, Sondre Olsen-Bye, Francesco Pezzo, Enrico Conti; Matteo De Stefano, Richard Pucci, Markus Rosendal, Moe Sakan, Lucy Sanders e Katja Završnik. Fino al 6 agosto proseguono le mostre, i mercatini e gli eventi collaterali che coinvolgono tutta la città, dalal Rotonda a mare al centro commerciale ‘Il Maestrale’. Il programma completo su www.summerjamboree.com.