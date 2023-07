Summer Jamboree 2023 a Senigallia: ecco il programma della settimana all’insegna degli anni Cinquanta

Senigallia (Ancona), 28 luglio 2023 – Da ventitré anni è il punto di riferimento per la cultura americana anni Quranta e Cinquanta: dal 29 luglio fino al 6 agosto il Summer Jamboree trasformerà la città di Senigallia in una grande festa a cielo aperto.

In programma ci sono grandi concerti dal vivo ad ingresso gratuito e tanti spazi dedicati al ballo grazie ai Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp con i migliori insegnanti di balli vintage da tutto il mondo, tra cui Fancy Dougherty, Vincenzo Fesi, Albert Ferran, Tanya Georgiievska, Matteo De Stefano, Katja Završnik e tanti altri. Anche per chi ama motori c’è spazio con l’Oldtimers Park, l’esposizione di auto americane pre 1969 tra cui alcuni preziosi esemplari della Fondazione Nicola Bulgari esposti negli ultimi tre giorni di Festival al Foro Annonario e al Centro Commerciale Il Maestrale.

Inoltre, tutti i giorni presso Il Maestrale, una selezione dell’esposizione fotografica ‘Rock’n’Roll is a State of the Soul’. Si aggiunge la grande novità di quest’anno, lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937.

Ma non mancheranno anche il Walk-in Tattoo old school, il Burlesque Cabaret, Music and Dance Show e i dopo festival alla Rotonda a mare per continuare a ballare fino a notte fonda. Infine, a grande richiesta dopo il debutto dell’anno scorso, torna anche l’Hawaiian Beach: insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare Dante Alighieri, dalle 12 alle 19, in quello che è divenuto negli anni un momento di ritrovo per tutti gli appassionati del Festival.

Sul Lungomare Mameli, all'altezza del civico 93, invece un pezzo della spiaggia di velluto si trasformerà in un suggestivo scenario esotico. A fare gli onori di casa in veste di presentatori del Festival, come nel 2022, ci saranno il gentleman del Vaudeville ovvero Russell Bruner e Bianca Nevius, icona del burlesque italiano in tutto il mondo. Non mancherà la consueta e amichevole partecipazione di Dario Salvatori.

Sabato, alle 18 sull’Hera dance floor alla Rocca, ci sarà Jason Starday ad aprire le danze, accompagnato dalla house band del festival The Good Fellas, anche conosciuti come i Gangster dello Swing. Un altro nuovo giovanissimo volto del panorama Rockabilly europeo, al suo primo lavoro discografico e agli esordi con il pubblico internazionale, nonostante ciò, Jason è già il più suonato dai dj tutto il mondo e con il suo 45 giri sta davvero spopolando. Sul main stage di piazza Garibaldi, invece, salirà per primo il giovane Glenn Doran, considerato astro nascente della countryside: con un Hillbilly che ricorda le grandi voci dell’epoca, Glenn Doran è quasi l’unico a riproporre questo genere. Dopo di lui, sarà la volta di Cosimo and The Hot Coals, una band che sta spopolando sui social con più di 20 milioni di views. Hanno uno stile unico, che coniuga la passione per l’Hot Jazz e il New Orleans Jazz allo charme della canzone italiana.

Anche gli intermezzi musicali non saranno da meno, con dj internazionali conosciuti in tutto il mondo: sul palco principale aprirà la serata alle 19 Giusy Wild, seguita da Terry Elliot, At’s Crazy Record Hop e DJ Houserockin’ Chris. Sul palco della Rocca i record hop saranno a cura di DJ Rocketeer, Muffin Man, Elliot Kirby, Big Ten Inch e Vangelis. La serata non finisce così, perché le notti del Summer Jamboree si scaldano con i Dopofestival alla Rotonda a Mare animati alla console da artisti provenienti da tutto il mondo: in programma per sabato 29 luglio, dj Cannonball, dj Jay Cee, dj Mickey Melodies e dj Muffin Man. Ingresso 14 €, prevendite su ciaotickets.

Non mancheranno, come sempre, tante occasioni per muoversi al ritmo Rock’n’Roll, con Record Hop mattutini in spiaggia e lezioni di ballo fin dalla mattina. Ogni giorno lezioni di ballo gratuite aperta a tutti dalle 11 alle 12 all’Hawaiian Beach e dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca sull’Hera dance floor allestista appositamente per l’occasione.

Non solo, per chi vuole approfondire i vari stili di ballo, dalle 11.30 fino alle 18, c’è il Dance Camp: gli appassionati potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz al Teatro La Fenice. Le iscrizioni si possono effettuare dalle 10 alle 11 alla Rotonda a Mare. Dalle 10.30 alle 13.30, invece, alla Rotonda a Mare, si terrà il Boot Camp, un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in brevissimo tempo.

Sabato 29 sarà la volta dello stile Jive: chiunque desiderasse iscriversi, può farlo dalle 10 alle 10.25 presso la Rotonda a Mare. Grande novità di quest’anno sarà l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome in Piazzale della Libertà, dalle 17 alle 24: il Fearless Devid Motordrome è un antico motordrome datato 1937, di provenienza olandese. È l’ultimo ed unico motordrome rimasto in Italia e fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari esistenti in tutti il mondo. Con uno spettacolo che definire “vintage” è veramente riduttivo, proprio come un tempo si potranno ammirare moto d’epoca Indian sfrecciare su pista (ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro).

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali di questa edizione del Festival internazionale sono: Birra Forst, Gruppo Hera, Instax Fujifilm, BCC Fano, Frigoriferi retrò di Severin, Still 33 Gin & Rum, Limori bevande, Il Maestrale Centro Commerciale. Partner etico, la Lega del Filo d’Oro. Il programma completo è disponibile su www.summerjamboree.come sulle pagine social del Festival. fra. pier.