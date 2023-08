"5 donne e 1 mutanda" Doppietta di spettacoli

Doppio spettacolo a Falconara in questa calda estate post ferragostana. Si ride e ci si rinfresca con la commedia brillante "Cinque donne e una mutanda" della compagnia "Il castello aps", che approda stasera, alle ore 21, alla Corte del Castello di Falconara. Per la compagnia, nata nel 2019, un nuovo traguardo all’insegna della spensieratezza e del buon gusto, con uno spettacolo inserito nel cartellone della rassegna estiva organizzata dal Comune. La storia ruota attorno ad un paio di mutande cadute inavvertitamente alla moglie di un integerrimo bancario, durante l’inaugurazione della nuova sede. Fatto che non passa di certo inosservato e che, anzi, scatena i sogni proibiti degli uomini. Una commedia più che mai attuale nell’affrontare in modo sarcastico le "debolezze" umane, con un finale inaspettato e spiazzante. In scena Paolo Brugiati, Monia Giaccaglia, Silvano Fabiani, Anna Maria Falasco, Paolo Tramonti, Quinto Morici, Carla Ruello, Roberta Morici e Fabiola Baldoni. Responsabile di scena, Lucio Virgulti, fonico Andrea Molinari.

Lunedì, alle 21, invece, sempre alla Corte del Castello, nell’ambito degli eventi teatrali estivi falconaresi, torna in scena "Il ritorno dell’angelo", poema d’amore a due voci e pianoforte di Francesco Tranquilli, su musiche di Marco Sollini, con Valentina Pacetti e Martina Giordani al pianoforte, a cura dell’associazione Multiculturale VisionAria. Lo spettacolo di teatro poetico, liberamente ispirato alla figura della grande poetessa Anna Achmatova, ha debuttato lo scorso agosto all’interno dell’International music festival "Armonie della sera" e ora viene riproposto in una versione completamente rivista. Biglietto 15 euro (10 per gli studenti fino a 19 anni). Per informazioni e prenotazioni scrivere o telefonare al 3284283302.

La piattaforma per l’acquisto online è Eventbrite.