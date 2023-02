Sono le aziende marchigiane che nel 2022 hanno tirato giù la serranda per non rialzarla più. Le imprese in attività sono scese da 145.609 a 140.066. si tratta della performance peggiore a livello nazionale, pari al 3,8% (media nazionale al -0,7); dato che diventa drammatico calcolando l’ultimo decennio 2012-2022 con una perdita di oltre 17mile imprese, ossia l’11,1% mentre la media nazionale è di appena il 2,1%. Le Marche hanno fatto peggio di tutte le regioni, quella più vicina, la Valle d’Aosta è al 9,8%.