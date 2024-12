A marzo l’area di sosta, ma solo per 30 auto

Potrebbe riaprire a marzo la vecchia area di sosta dell’ospedale civile demolito e chiusa da anni, ma solo per 30 posti e serviranno due mesi di lavori. Se n’è parlato in aula su interrogazione di Giancarlo Catani e il giorno prima la giunta Fiordelmondo ha annunciato di "aver ricevuto il nulla osta dall’Ast e quindi approvato il relativo progetto esecutivo, dando mandato agli uffici di procedere celermente alla relativa gara d’appalto per un’assegnazione da effettuare entro l’anno". La durata dei lavori è stimata in "un paio di mesi" e prevede, come ha spiegato ieri l’assessora Valeria Melappioni "nuovi asfalto e muretto, illuminazione e spostamento delle barriere di protezione che delimitavano il cantiere". Una notizia particolarmente attesa specie dopo il trasferimento, avvenuto lo scorso ottobre all’ex Sert del distretto sanitario privo di sosta dedicate. "L’area che ospiterà la nuova sosta - anche funzionale al distretto sanitario all’ex dispensario – spiegano dal Comune - è quella prospiciente viale della Vittoria, ad oggi considerata l’unica disponibile sotto il profilo tecnico per ricavare un parcheggio, stante le criticità presenti nelle altre aree limitrofe". L’intervento è finanziato con 60mila euro, ricavati grazie all’assestamento di bilancio dello scorso luglio.