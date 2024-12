A Toys Orchestra in concerto al Teatro Valeria Moriconi di Jesi per Klang

È il Teatro Valeria Moriconi di Jesi a ospitare la nuova tappa di ‘Klang- Altri suoni altri spazi, rassegna musicale regionale nata per valorizzare esperienze di qualità contraddistinte da sperimentazione e forte autorialità. Questa sera (ore 21) l’evento, curato dall’Amat in collaborazione con il Comune e la Fondazione Pergolesi Spontini, permetterà di ascoltare il gruppo A Toys Orchestra, punto di riferimento del panorama musicale indipendente.

Il concerto sarà aperto da And the bear, progetto solista di Alexandre Manuel, polistrumentista francese con base nelle Marche. Dopo un’estate intensa che ha visto A Toys Orchestra calcare i palchi dei principali festival italiani, riprende il tour di presentazione del nuovo album ‘Midnight Again’.

I concerti di A Toys Orchestra sono un’esperienza ‘immersiva’ nella quale energia travolgente si fonde con una ricca trama di influenze musicali, trasportando il pubblico in un viaggio sonoro sempre differente. Elemento distintivo è l’interazione tra i membri del gruppo, che alternandosi continuamente tra i vari strumenti, dimostrano versatilità e un profondo legame artistico.

Tra tour di centinaia di date in Italia e all’estero e dischi, che hanno conquistato critica e pubblico per il sapore internazionale e la capacità evocativa, A Toys Orchestra ha lasciato fin dall’esordio che elementi di blues, gospel, soul e pop, ma anche richiami ai suoni anni Sessanta e Settanta, irrompessero nella scrittura rendendo l’esperienza d’ascolto, dal vivo o in studio, davvero unica. Elementi che hanno conquistato il mondo del cinema e della televisione, portando il gruppo a contribuire, con il proprio suono innovativo, a diverse colonne sonore di film, serie e documentari.

Dopo una lunga pausa dalle scene, A Toys Orchestra è tornata con l’album ‘Midnight Again’, un lavoro coinvolgente e intenso, composto da dodici tracce, capace di fissare i pensieri, le ispirazioni e le suggestioni maturate durante gli anni di pausa. Sin dai primi live And the bear collabora con il visual artist Marco Di Battista che saprà sottolineare perfettamente la parte visiva dell’approccio musicale del progetto che vuole essere senza confini, sperimentale, mescolando struttura digitale ed elettronica con melodie e onde di synth analogici, chitarra e voce.

Biglietti 10 euro presso Teatro Pergolesi (0731 206888), Amat e biglietterie del circuito vivaticket (anche on line).