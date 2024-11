Abbattuto un albero: è polemica. Polita: "Tenuti all’oscuro di tutto"

Giù un’altra pianta nella pinetina di mezzacosta, la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita: "Tempestata di telefonate da cittadini preoccupati per l’ennesimo abbattimento. Noi dell’opposizione non ne sapevamo nulla". La replica dell’assessore Marco Giacanella: "Cercano soltanto visibilità: a nessuno piace abbattere. Lo si fa quando esistono ragioni di sicurezza attestate da un agronomo". L’ennesimo strappo politico sulla gestione del verde pubblico si è consumato tra martedì e mercoledì. Tutto è nato da un post (con foto) di Polita su ‘Salviamo gli alberi di Falconara’. Cui ne è seguito un altro di Giacanella, che ha accusato l’opposizione di aver scatenato "una sterile polemica" sulla mancata comunicazione: "Premesso che trattandosi di messa in sicurezza si agisce il prima possibile, ma in ogni caso non sta scritto da nessuna parte che per ogni atto amministrativo si avvisino i consiglieri. E anche fosse avvenuto il coinvolgimento dei consiglieri di opposizione cosa avrebbe comportato? Potevano contraddire la relazione dell’agronomo? No. Potevano non abbattere l’albero e lasciare la situazione di pericolo? No".

L’assessore ha allegato la relazione dell’agronomo, in cui è emerso come l’albero fosse a rischio non accettabile, pertanto da abbattere. A maggior ragione, ha aggiunto, in vista dell’allerta per vento. "Amministrare con buon senso, questo garantisce la maggioranza di centrodestra, a differenza di un’opposizione pregiudiziale e demagogica", ha concluso l’assessore. Chiamata in causa, Polita ha puntualizzato: "L’assessore Giacanella mi ha subito accusata di cercare visibilità, proprio come aveva fatto l’assessora Elisa Penna. A questa infantile accusa rispondo invitando entrambi a domandarsi come mai le persone contattino me anziché l’amministrazione. Non si fidano? Preferiscono chiedere a chi fa una corretta informazione anziché a chi edulcora o mistifica? Sospetti e preoccupazioni dei cittadini e miei sono dovuti al fatto che, in questi ultimi anni, i documenti relativi agli abbattimenti di alberature importanti riportano tutti la stessa data per eventuali segnalazioni, perizia dell’agronomo, ordinanza del sindaco e relazione delle ditte di manutenzione: una coincidenza?".

La chiusura: "A Falconara il verde pubblico è stato e continua ad essere massacrato. Nell’ultima perizia dell’agronomo è evidente che l’albero abbattuto in passato è stato massacrato da orrende potature che ne hanno compromesso la stabilità. L’assessore, prima di elargirci lezioni di bon-ton, dovrebbe ricordare che lui stesso, agronomo, ditte e Giunta sono pagati da noi cittadini. Non solo è giusto, ma anche doveroso informare".