Abusi su una minorenne. Deve scontare tre anni

Arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona un cittadino di origini bengalesi di 44 anni, residente ad Ancona gravato da ordine di carcerazione per l’espiazione di tre anni di reclusione responsabile di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. I fatti risalgono al novembre del 2019 quando il 44enne, abitava con moglie e figli in un appartamento di Ancona, in condivisione con un’altra famiglia bengalese. In questo contesto, l’uomo era stato sorpreso, ubriaco, mentre commetteva abusi sulla figlia minorenne dell’altra famiglia durante la notte. La madre della ragazzina si era accorta. Sul posto era intervenuta una volante della Questura e aveva trovato l’autore ancora disteso sul letto. Poi la ragazze e la madre hanno riferito l’accaduto ai poliziotti.

A seguito di una sentenza, nelle ultime ore, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ancona, ha emesso un ordine per la carcerazione per l’autore della violenza sessuale aggravata che prevede tre anni di carcere. I poliziotti della Squadra Mobile, nelle prime ore della mattinata di ieri, hanno raggiunto l’uomo nella propria abitazione, diversa da quella dove erano stati commessi i fatti e, dopo le formalità di rito avvenute negli uffici della Squadra Mobile, lo hanno condotto nel carcere di Montacuto per espiare la pena. Oltre alla pena detentiva, l’uomo è stato condannato all’Interdizione dai Pubblici Uffici per cinque anni, all’Interdizione perpetua dall’Ufficio di curatore e tutore, all’Interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni genere e grado.