"Dovremmo venire a lavorare a piedi"

Vittorio Belvederesi è lo storico sarto che ha il negozio di fronte al tribunale e si lamenta come tutti della carenza di parcheggi, ma anche della situazione di corso Mazzini: "Questi signori da anni parcheggiano le auto qui, a mezzo metro dalle mie vetrine, come si fa a salvaguardare i commercianti quando davanti a quattro vetrine ci sono tutte le auto parcheggiate? Anche il marciapiede è scomparso. La situazione parcheggi è uno schifo, corso Mazzini non è più quello di una volta, è diventato un parcheggio. La soluzione? Io non ce l’ho, i miei clienti lasciano l’auto dove capita, soprattutto nel parcheggio Stamira. Anch’io ho firmato per le richieste al sindaco Silvetti, ma è difficile capire quale possa essere la soluzione per questa grave problematica. Dovremmo venire a lavorare tutti a piedi lasciando le auto a casa, forse".