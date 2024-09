"Accampamenti in diverse aree"

Per Giovanni Reginelli "il degrado c’è, è vero. Negli ultimi giorni, sono tornati gli accampati sotto la Rai, in piazza della Repubblica, sotto la Galleria Dorica, tra Corso Garibaldi e Corso Mazzini. Il centro di Ancona lo vivo soprattutto al mattino. A volte, trovo un po’ di sporcizia tra piazza Roma e Corso Garibaldi. Non conosco la causa, probabilmente ci vorrebbe un passaggio più frequente degli operatori ecologici di AnconAmbiente. È frequente trovare qualche lattina di birra e cartacce a terra. Sul fronte sicurezza, mi sembra vada tutto abbastanza bene, la polizia e i carabinieri passano spesso", fa notare, mentre esprime apprezzamento per l’operazione Estate Sicura che vede l’Esercito pattugliare i punti sensibili della città, dal Piano al Viale della Vittoria e i rioni più periferici.