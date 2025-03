Accusati di diffamazione verso la Silvestrini: la condanna è definitiva

È diventata definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona nei confronti dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Marcello Liverani e Davide Da Ros.

La vicenda, che aveva coinvolto quale persona offesa la ex militante della Lega Michela Silvestrini, difesa dall’avvocato Roberto Paradisi, si è conclusa con il passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado che aveva sancito come le circostanze riferite dai due imputati ai servizi sociali in un esposto totalmente infondato fossero "risultate false e di contenuto diffamatorio" ledendo "l’onorabilità della persona offesa nel suo essere madre" sottolinea il legale.

La Silvestrini, poi costituitasi parte civile nel processo con l’avvocato Paradisi, aveva denunciato i due esponenti locali del partito della Meloni per diffamazione dopo che gli stessi avevano presentato un esposto ai servizi sociali coinvolgendo la figlia minore della stessa esponente leghista.

"La Silvestrini – aveva scritto la Corte d’Appello – scopriva che la segnalazione (ai servizi sociali) era partita dagli odierni imputati (Liverani e Da Ros, ndr), soggetti noti alla persona offesa, in ragione dell’attività politica dagli stessi svolta".

E aggiungeva che i due consiglieri avevano voluto "screditare la Silvestrini anche alla luce dei loro pregressi rapporti politici".

Con la rinuncia di questi ultimi ad impugnare il ricorso in Cassazione, la sentenza di condanna per diffamazione è stata ufficialmente dichiarata irrevocabile.