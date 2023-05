Addio a Francesca Galassi Uccisa da un male a 47 anni

Si è spenta venerdì scorso a soli 47 anni Francesca Galassi, giovane donna residente ad Offagna e nativa di Loreto. Una notizia che ha lasciato sgomenti tutti i concittadini la scomparsa di una concittadina conosciuta e stimata, impegnata nel sociale e nel volontariato cittadino. Fino alla fine ha combattuto contro un male che però non le ha lasciato scampo. Non ha mai perso il sorriso. Addoloratissimi il compagno Livio Balzani, i genitori Paolo e Graziella, le sorelle e tutti coloro che l’amavano. Attorno alla famiglia si stringe un borgo intero che oggi è in lutto. La salma di Galassi è esposta nella casa funeraria Biondi, in via Oscar Romero a San Biagio di Osimo. In tanti si sono già presentati per dare l’estremo saluto alla salma, abbracciando i familiari, inondati di messaggi di cordoglio. La funzione religiosa per i funerali è stata fissata per domani mattina alle 10.30 nella chiesa del Ss. Sacramento di Offagna. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene.