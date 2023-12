Addio a Girombelli, mister Byblos. La moda è stata tutta la sua vita

La moda era il suo regno e l’intuito per il bello e il nuovo non gli è mai mancato.

La città dice addio a Sergio Girombelli, 81 anni, della dinastia della famiglia Girombelli legata al marchio Genny e Byblos. Ieri mattina, dopo una malattia, Sergio è morto nella sua abitazione anconetana, nel quartiere Adriatico, circondato dall’affetto dei suoi cari. Era il cognato di Donatella Girombelli, fratello del marito Arnoldo già scomparso diversi anni fa.

Per anni è stato alla presidenza di Byblos, fondata in Italia nel 1973 da un gruppo di designer (prendendo spunto dal nome di un hotel a Saint Tropez, in Francia) e nata come divisione di Genny Spa che Arnoldo Girombelli e la moglie Donatella fondarono nel 1961 ad Ancona, l’alta moda made in Marche. Un marchio, quello di Byblos, caratterizzato da collezioni giovanili ma al contempo eleganti e sportive che hanno subito catturato l’attenzione del mercato. "Sergio era una persona molto brillante, creativa e di grande spessore – lo ricorda la cognata Donatella -. Dinamico, simpatico, molto amato e molto affabile. E’ sempre stato molto vicino al mondo della moda, aveva intuito, riconosceva il bello, l’eleganza. Non era stilista ma sceglieva gli stilisti, sapeva filtrarli. Ha girato il mondo, un grande conoscitore e scopritore".

Di Byblos è stato sia socio che presidente. Lascia due figli, Giacomo, avvocato, e Alfredo, rimasto legato al mondo della moda. Il funerale sarà celebrato domani mattina, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta, nel quartiere Adriatico. Per l’ultimo saluto è stata allestita una camera ardente già da questa mattina, a partire dalle 10, nella casa funeraria dell’impresa Tabossi, in via della Montagnola.

