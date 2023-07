Addio a Scorcelletti a Senigallia: Aprì i Laboratori Analisi

Sanità in lutto, si è spento il prof Valerio Scorcelletti. Aveva 78 anni. Oggi l’ultimo saluto alle 17,30 presso la chiesa Santa Maria del Porto. Il Professor Scorcelletti, con grande lungimiranza, quasi trent’anni fa aveva aperto il primo laboratorio analisi privato, lo stesso che ancora oggi garantisce una grande risposta soprattutto a quelle persone che devono sottoporsi urgentemente ad esami. Un punto di riferimento non solo per la città, ma per l’intero territorio. Un professionista umile e molto disponibile, così lo ricordano quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. ‘Hai lasciato un vuoto immenso – così lo ricordano sui social alcuni colleghi - Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore, molte anche le persone che ieri hanno voluto rendergli omaggio alla camera ardente allestita nella camera mortuaria dell’ospedale di Senigallia. Dal tardo pomeriggio sono stati tantissimi anche i messaggi di cordoglio lasciati dai pazienti sui social. Lascia la moglie Viviana, il figlio Marco e gli adorati nipoti. Dopo il rito funebre, la salma sarà cremata e tumulata nel cimitero di Ripe a Trecastelli.