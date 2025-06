Addio di Foresi, si "scalda" anche Carboni

Sono giorni decisivi per l’annuncio del sostituto di Stefano Foresi in seno al gruppo consiliare del Pd di Ancona. Da un momento all’altro, comunque entro l’8 giugno, Diego Franzoni, attualmente capogruppo Dem in consiglio a Monsano, dovrà sciogliere la riserva: entrare in consiglio ad Ancona o restare a Monsano.

In attesa del suo parere abbiamo sentito la posizione del candidato giunto all’ottavo posto della lista Pd alle comunali con 237 preferenze, a una manciata di voti proprio da Franzoni. Si tratta di Edoardo Carboni, 23 anni, studente di giurisprudenza all’università di Bologna e allenatore di basket: "Sono stato pre-allertato dalla direzione Dem ovviamente e subito mi sono messo a disposizione. Qualora Franzoni decidesse di restare in carica al suo ruolo attuale io non avrei problemi a entrare nel gruppo consiliare di Ancona. Se necessario mi farò trovare pronto, sarebbe molto gratificante per me e non avrei alcuna remora a entrare in corsa e mettermi a disposizione. Anche l’aspetto logistico, dovendo stare spesso a Bologna per gli studi (è all’ultimo anno, ndr.), non sarebbe un problema. Non ho sentito Diego (Franzoni, ndr.), è una sua scelta personale.

Perché così desideroso di entrare? Perché la sconfitta del centrosinistra di due anni fa mi ha bruciato molto e vorrei contribuire alla ribalta del Pd alle prossime elezioni". Idee molto chiare le sue: "Vorrei seguire le impronte lasciate in campagna elettorale, occupandomi di giovani, non solo per la movida, ma per la partecipazione alla vita politica cittadina, aprendo un confronto con i tanti miei coetanei in consiglio e in giunta, ovviamente da Giacomo Petrelli fino alla maggioranza, da Giulia Fedele a Francesco Andreani, senza dimenticare l’assessore Battino. Un primo bilancio della giunta in corso? Meno spese pazze per le feste e un’attenzione maggiore al sociale" conclude Carboni.