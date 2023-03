"Addio Enzo, ti sei tuffato in un altro mare"

di Silvia Santarelli Si è spento il gigante buono, la spiaggia di velluto piange Enzo Monachesi. Aveva 53 anni. Una battaglia durata un anno quella dell’ex Assessore ai Lavori Pubblici, ex Presidente del consiglio comunale, ex Presidente di Sib Confcommercio, ex titolare dello stabilimento balneare Piccolo Lido e conosciuto da tutti per la sua bontà, generosità e altruismo. Enzo aveva voluto condividere la battaglia contro la malattia sui social, dove quasi quotidianamente mostrava a tutti che si può vivere anche mentre ci si batte per sconfiggere un tumore. Quello che aveva colpito Enzo era tra i più aggressivi e lui lo ha sempre saputo, ma non si è mai perso d’animo grazie al conforto delle tre donne e dei tanti amici che gli sono rimasti vicini fino all’ultimo. Senigallia si è addormentata con un peso nel cuore, ventiquattrore prima della sua dipartita, le figlie avevano aggiornato via social amici e conoscenti sul repentino peggioramento delle sue condizioni di salute, poi nelle prime ore della mattinata di ieri, è arrivata la triste notizia. "Enzo si è tuffato in un altro mare", così è scritto nel necrologio che annuncia la morte del gigante buono, gettando nello sconforto quanti lo conoscevano e con lui...