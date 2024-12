"Addobbiamo insieme", gli alberi degli Archi

"Addobbiamo insieme l’albero. Basta poco". E due simpatici "smile", ovvero sorrisi, ad accompagnare un cartello appeso nei giorni scorsi in uno degli alberelli di luce allestiti in piazza del Crocifisso, nel quartiere degli Archi ad Ancona. Di giorno, quando spenti, fanno un effetto: sembrano spogli. Di notte, quando accesi, tutto un altro: sono illuminati e ‘riscaldano’ in un clima sobrio e familiare. E allora chissà che quell’idea, venuta a qualche ignoto autore (per il momento), di abbellirli con qualche decorazione prettamente natalizia, non possa essere colta dalla comunità, per migliorare l’alberello di Natale degli Archi. In effetti, basterebbe poco. Qualche ghirlanda, qualche palla di Natale. Qualcosa in più, oltre le luci al calare del buio. Insomma qualcosa per renderli più gradevoli alla vista. Qualcuno accetterà la sfida?