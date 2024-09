AdMed, riconoscimento a Nucci. I classici collegati all’attualità

"La Grecia, il pensiero antico e la sua attualità". E’ il titolo dell’incontro ci oggi (ore 19) alla Loggia dei Mercanti di Ancona, che culminerà nella consegna del Premio Adriatico Mediterraneo a Matteo Nucci, scrittore italiano specializzato sui classici, capace di collegarli perfettamente all’attualità perché solo così l’epica può essere utile all’uomo moderno e fargli da guida nel mondo di oggi. La Grecia antica come faro del sapere, in un autore che sa coniugare il passato alla modernità ed esprimersi anche su miti più vicini a noi, altrettanto celebri ma non meno fragili, come l’Hemingway del suo ultimo lavoro. A consegnare l’onorificenza sarà il giornalista Marco Ansaldo.

A chiudere la cerimonia, il concerto ‘Chiacchiere al tekès. Rebetiko, i canti popolari urbani!’ di Dimitris Kotsiouros. Sarà un viaggio nel tempo che con le canzoni rebetike, i canti urbani, la musica dei nei ellenici, ci riporta alla prima metà del ‘900, quando povertà e fatica di vivere si vincevano cantando e stando insieme. Il principale evento musicale dell’Adriatico Mediterraneo Festival è però il concerto della sera (ore 21.30) nella corte della Mole Vanvitelliana. Il titolo è ‘Persephone: un mistero mediterraneo’. Sul palco saliranno Stefano Saletti, Luigi Cinque e Urna Chahar-Tugchi, tre artisti che hanno fatto della capacità di esplorare linguaggi e mondi differenti il loro tratto distintivo. Un lavoro che attraversa i mari e le steppe, che porta a viaggiare dalla Mitteleuropa al nostro Sud, all’Africa, agli echi del minimalismo contemporaneo, all’Oriente.

Persephone si racconta con i suoni e le voci di Cinque e Saletti e il commento di una delle piu` straordinarie e riconosciute "vocalist" della world music e del contemporaneo, Urna Chahar-Tugchi, mongola e al contempo cittadina del mondo, avendo vissuto tra Cina, Germania, Regno Unito, Egitto, Italia. Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/persephone-stefano-saletti-luigi-cinquebanda-ikona/241895. La giornata inizierà alle 6 sulla Terrazza Unicorn del Passetto con il concerto all’alba di Raoul Moretti (arpa elettrica e live electronics), artista italo-svizzero, versatile e sperimentale.

Nel pomeriggio (ore 18) al Museo Archeologico nazionale delle Marche è previsto l’incontro ‘Quando torneranno i moscioli al Conero? L’importanza della conservazione nella gestione delle risorse marine’, a cura del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA) dell’Università Politecnica delle Marche.