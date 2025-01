Affonda peschereccio nel mare di Numana

La paura è stata tantissima. Un incidente li ha fatti cadere in acqua ed è stato necessario l’intervento delle forze di soccorso marittime. Non riuscivano a tornare a riva da soli. Ieri mattina una piccola unità adibita alla pesca dei mitili con tre persone a bordo è affondata in zona Numana, proprio nei pressi della foce del fiume Musone al confine con Porto Recanati. Recuperati da un’altra unità da pesca che è intervenuta subito, i tre stanno bene e non avrebbero riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenute poi la Guardia Costiera di Numana e anche quella di Ancona per eseguire gli accertamenti di rito, soprattutto per risalire alle cause che hanno condotto all’incidente. Potrebbe essersi trattato di un guasto all’imbarcazione o alle condizioni meteo avverse.