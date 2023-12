Entra nell’agenzia immobiliare e getta ammoniaca in faccia al titolare

Ancona, 28 dicembre 2023 – Aggredito con un getto di ammoniaca da un cliente che era entrato nel suo ufficio. È accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, nel quartiere di Torrette. Prima delle 20 un uomo è entrato in una agenzia che si occupa di intermediazione immobiliare e condominiale. Ha chiesto di sbrigare una pratica ma forse era solo una scusa per distrarre il titolare che si è trovato innaffiato da un getto di ammoniaca, senza un apparente motivo.

Il liquido lo ha preso frontalmente, lanciato da una bottiglia aperta che l’uomo entrato aveva con sé. Nell’ufficio è nata una colluttazione finita con la fuga dell’aggressore. A rimanere ferito, per il liquido, è stato un 52enne, italiano.

Ignota al momento l’identità dell’aggressore, anche questo sulla cinquantina. Prima di fuggire avrebbe perso il documento di identità a terra.

Sul caso stanno indagando i carabinieri. Il 52enne è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla. Portato in ospedale per le cure del caso non sarebbe grave. Sono in corso accertamenti da parte dei militari del Norm della Compagnia di Ancona per risalire al responsabile. Si attende anche la denuncia formale della vittima.