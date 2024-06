Agenti alla prova delle armi. Polizia locale, al via i test prima di avere le pistole

In attesa dell’adeguamento della pianta organica del corpo, sono partiti l’altro ieri i test psicoattitudinali per il personale della polizia locale di Ancona, propedeutici alla consegna e all’uso delle pistole. Una prima tranche di agenti si è già sottoposta all’esame ed entro la metà del mese di giugno l’intero corpo del comando dorico dovrebbe essere regolarizzato sotto questo profilo. Si tratta di un esame fondamentale, richiesto a norma di legge in vista della consegna dell’armamento a tutto il personale. L’esame in questione è detto anamnestico e viene effettuato per testare l’idoneità psicofisica sia per la guida che, come in questo caso, per dare all’agente il via libera all’uso dell’arma presto in dotazione dopo la svolta applicata dalla nuova giunta di centrodestra che ha inserito il tema nelle linee guida di inizio mandato. Lo svolgimento dell’esame avrà un costo complessivo che si aggira attorno ai 3500 euro; le prestazioni saranno anticipate dai vigili che potranno svolgere il test presso il loro medici di medicina generale, poi subentrerà il rimborso dell’amministrazione. Nel frattempo va avanti anche il resto delle procedure legate all’armamento. Il bando di gara è già stato fatto e una ditta marchigiana dovrebbe essersi aggiudicata l’appalto per la consegna delle armi, il tutto per una spesa che si aggirerebbe tra i 50 e i 60mila euro. Nell’appalto oltre alla pistola è prevista anche la fondina. Per l’adozione dell’armamento, tuttavia, serviranno altri mesi, ma soprattutto, come accennato all’inizio, sarà necessario procedere alle nuove assunzioni che arriveranno dal concorso. In sede di bilancio l’amministrazione ha previsto un piano triennale per 35 nuovi agenti di polizia locale, 15 da assumere nel 2024 e poi 10+10 tra 2025 e 2026. I termini per il reclutamento sono scaduti il 26 aprile scorso, presto prenderanno il via le varie prove. Ne sono previste una di efficienza fisica, una prova scritta e una orale, mentre rispetto al passato è stata cancellata la prova di guida della moto. A queste assunzioni a tempo indeterminato da concorso si aggiungeranno altre assunzioni, tra 3 e 5 unità, legate alla mobilità. Con una dotazione complessiva compresa tra 85 e 88 unità il comando potrà dare il via al servizio notturno degli agenti, ma soltanto per un giorno a settimana, probabilmente il sabato. Il servizio di notte per legge può essere effettuato soltanto con la dotazione dell’armamento.