Al Chiaravalle il primo set, Loreto alla grande

Il risultato più clamoroso della terza giornata di Seconda Categoria la firma il Chiaravalle, nello scontro interno contro il Borgo Molino in cui si affrontavano una retrocessa dalla Prima e una neopromossa dalla Terza: per la squadra del quartiere di Senigallia, alla prima esperienza in Seconda, non c’è stata storia col Chiaravalle che ha vinto per 6-0 grazie a un Simone Cavaliere scatenato: l’ex professionista, 44 anni, ha firmato una tripletta ma hanno segnato pure Apolloni, Lorenzini e Martinelli. Cavaliere ha giocato in C con Martina, Andria, Monopoli, Barletta, l’Aquila, ma pure in D con Jesina, Castelfidardo, Maceratese, Recanatese e Santegidiese. Rimane una sola squadra a punteggio pieno dopo tre giornate, il Loreto, al comando del gruppo D. Tre invece le formazioni che hanno sempre perso: sono il Monsano nel girone C e Osimo Stazione Five e Palombina Vecchia nel D.

3° Giornata. Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Rosora Angeli 0-0; Chiaravalle-Borgo Molino 6-0; Corinaldo-Serrana 1933 1-1; Cupramontana-Senigallia Calcio 1-0; le Torri Castelplanio-Monsano 1-0; Monte Roberto-Monte Porzio 1-1; Olimpia Ostra Vetere-Terre del Lacrima 2-2; Trecastelli-Avis Arcevia 0-1

Classifica. Rosora Angeli, Avis Arcevia, Corinaldo 7; Le Torri Castelplanio, Cupramontana 6; Olimpia Ostra Vetere, Serrana 1933 5; Chiaravalle, Trecastelli, Terre del Lacrima, Monte Roberto 4; Monte Porzio 2; Senigallia Calcio, Aurora Jesi, Borgo Molino 1; Monsano 0. Prossimo turno. Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere; Borgo Minonna-Cupramontana; Monsano-Corinaldo; Monte Porzio-Le Torri Castelplanio; Rosora Angeli-Chiaravalle; Senigallia Calcio-Monte Roberto; Serrrana 1933-Trecastelli; Terre del Lacrima-Aurora Jesi

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Giovane Offagna 4-0; Ankon Dorica-GLS Dorica 3-1; Candia Baraccola-Piano San Lazzaro 0-1; Europa Calcio-Camerano 1-1; Osimo Stazione Five-Loreto 1-2; Palombina Vecchia-Nuova Sirolese 0-1; SA Castelfidardo-Leonessa Montoro 1-0; Villa Musone-Falconarese 1-1. Classifica. Loreto 9; Ankon Dorica, Piano San Lazzaro 7; Agugliano Polverigi, SA Castelfidardo, GLS Dorica 6; Nuova Sirolese 5; Camerano, Candia Baraccola, Falconarese 4; Giovane Offagna 3; Villa Musone, Europa Calcio 2; Leonessa Montoro 1; Palombina Vecchia, Osimo Stazione Five 0 Prossimo turno. Camerano-Osimo Stazione Five; Falconarese-Europa Calcio; Giovane Offagna-SA Castelfidardo; GLS Dorica-Candia Baraccola; Leonessa Montoro-Palombina Vecchia; Loreto-Agugliano Polverigi; Nuova Sirolese-Ankon Dorica; Piano San Lazzaro-Villa Musone.

Andrea Pongetti