Al Memo’s arriva: "Appennello", aperitivo mentre si dipinge

Al Memo’s Bar di Ancona, in via Sparapani, questo pomeriggio (ore 18) sarà di scena Appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip. Come si legge nella presentazione l’invito è quello di portare ‘la fantasia e la voglia di divertirti. Tutto il materiale necessario per dipingere te lo forniamo noi’. Cibo e bevande non sono incluse, ma sono disponibili nel locale. Alla guida dei pennelli per l’occasione ci sarà l’artender Ilaria Iobbi, che accompagnerà i partecipanti nella creazione di un’opera ispirata ai fiori e alla femminilità iconica di Frida Kahlo. ‘Se vuoi dipingere qualunque altra cosa, la nostra guida artistica sarà comunque a disposizione per darti consigli e per ogni supporto tecnico, con lo scopo di farti rilassare e creare, libero da giudizi"