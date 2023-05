Al Salone del libro anche Gaspare Spontini

Anche Gaspare Spontini al 35esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, con due volumi dedicati: "Sulle tracce di Gaspare Spontini. Profilo di un compositore europeo dalla scrittura 1174-1851" di Lucia Benedos e Patrizia Rizzi per Edizioni AE Affinità Elettive di Ancona, e "Gaspare Spontini. The Berlin years", di Fabian Kolb e Alessandro Lattanzi per la casa editrice LIM Libreria Musicale Italiana. Oggi alle 16, nello stand della Regione Marche. Le celebrazioni del 2024 per i 250 anni dalla nascita di Spontini si avvicinano e Fondazione Pergolesi Spontini, Comuni di Jesi e Maiolati Spontini propongono nel 2023 diverse iniziative artistiche e scientifiche per far conoscere la sua opera ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Tra queste, la realizzazione dei due nuovi libri che oggi saranno presentati al Salone Internazionale del Libro di Torino. Interverrà anche, da remoto, il direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti.