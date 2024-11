Al secondo posto c’è Mirco Carloni. Poi ecco un tris tutto di Fratelli d’Italia

Il periodo in esame, quello dall’inizio della XIX Legislatura, 13 ottobre 2022, e settembre 2024. Sono state analizzate le percentuali di votazioni con procedimento elettronico effettuate dai deputati alla Camera. In totale, le votazioni ammontano a 9590 tra aula e Commissioni, ma sono analizzate anche le missioni di ciascuno. Tra i marchigiani, l’anconetano Stefano Maria Benvenuti Gostoli (Fratelli d’Italia) si piazza al primo posto: ha effettuato 9003 votazioni, pari al 93,88 per cento (zero missioni). Al secondo posto l’ex vicepresidente della Giunta regionale, il deputato fanese della Lega Mirco Carloni che raggiunge il 93,56 per cento (8969, il totale delle presenze tra voti e missioni), frutto di 2423 votazioni (25,27 per cento) e 6546 missioni (68,26 per cento). Al terzo posto, invece, un’altra rappresentante meloniana, la sottosegretaria al Ministero dell’Economia Lucia Albano (San Benedetto): il totale delle presenze, voti più missioni, tocca quota 8875 (92,54 per cento), per effetto di 1206 votazioni (12,58 per cento) e 7669 missioni (79,97 per cento). A Fdi anche il quarto posto con il pergolese Antonio Baldelli con il 90,13 per cento (8643), che comprende 8641 votazioni (90,10 per cento) e 2 missioni (0,02 per cento).

Tocca poi all’opposizione. Al quinto posto la deputata Pd maceratese Irene Manzi (86,88 per cento, 8332 votazioni), seguita dal pentastellato ascolano Giorgio Fede (85,41 per cento, 8191 votazioni) e dal commissario regionale delle Marche di Forza Italia, il viterbese Francesco Battistoni (84,04 per cento, 8059 il totale tra votazioni, il 50,22 per cento, e missioni, il 33,82 per cento). A seguire: l’ex sindaco di Force Augusto Curti, Pd, che tocca l’83,59 per cento (8016 votazioni), l’ex assessore regionale, l’ascolana Giorgia Latini (Lega) con il 76,47 per cento (7333 votazioni) e il collega del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti (Umbertide) con il 67,04 per cento (6429 votazioni). Tra le elette fuori regione, l’ascolana Rachele Silvestri (Fdi) presente nell’88,49 per cento dei casi (8486 tra missioni e votazioni), mentre l’ex presidente della Camera, la maceratese Laura Boldrini tocca quota 81,24 per cento (7791 tra missioni e votazioni).

gi. gia.