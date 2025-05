"Tipicità in Blu", oggi si comincia

Debutta con una weekend ricco di eventi il festival "Tipicità in Blu" di Ancona, in programma fino a venerdì. Si inizia oggi alle ore 10 in piazza Cavour con l’inaugurazione del Blu Village, una vera e propria cittadella della ricerca sul mare, a cura dell’Università Politecnica delle Marche. Si tratta di un’area dedicata alla blue economy, con approfondimenti scientifici, interventi di ricercatori, presentazioni di start-up innovative e degustazioni tematiche. Alle ore 11 ci si traferirà nel foyer dell’auditorium della Mole Vanvitelliana per un’altra inaugurazione, quella dell’anteprima della mostra ‘Barche e navi — forme, strutture, materiali’, a cura del Museo Omero e dell’associazione culturale Uomini delle Navi. La Sala boxe ospiterà invece ‘Piccole pescherie e grandi birre’, evento a cura di Cna e Slow Food Ancona (ore 18). Altro luogo cardine del festival è il porto turistico di Marina Dorica, dove alle ore 13.30 partirà l’attesa regata ‘Sailing Chef’. Alle 17 spazio a ‘Sapori del Mare: la cucina del riuso contro lo spreco alimentare tra green e blue economy’, a cura di AnconAmbiente e Co.Pe.Mo. Club Amici del Mare. Ultimo evento, alle ore 19, l’aperitivo ‘blu’ con musica live al Bar della Marina.

Il programma di domani comincerà alle ore 9.30 con la visita alla Fincantieri. Luogo di ritrovo sarà il lato Mandracchio della Mole. Tre gli slot previsti: 9.30, appunto, 11 e 12.30. A seguire (ore 10) regata ‘Conerissimo’ organizzata da Assonautica (partenza alle ore 10). Varie le iniziative previste nel pomeriggio: l’incontro intitolato ‘L’Amap per la sostenibilità delle risorse della pesca e dell’acquacoltura’ (ore 16,30) al Club Amici del Mare di Marina Dorica, la presentazione del libro ‘Conero in Pillole — Un viaggio tra cucina e storia’, a cura di Andrea Bevilacqua (ore 18-30), nella stessa sede. Sia oggi che domani (dalle ore 16) la Mole Vanvitelliana accoglierà anche il ‘Blu Tour – Un viaggio nella storia di Ancona’, progetto che vede come protagonisti gli studenti dell’Istituto Savoia Benincasa. I ragazzi accompagneranno il pubblico in un piacevole percorso ‘performativo’ alla scoperta della città nelle sue trasformazioni avvenute con il tempo, attraverso le voci dei personaggi che ne hanno caratterizzato la storia e la cultura. A Marina Dorica, in entrambi i giorni (dalle ore 14 alle 20), esposizione e live painting a cura di Romina Ragaglia. Titolo dell’iniziativa: ‘Il porto nella pittura contemporanea – Il mare in una tela’. Da non dimenticare che per l’intera durata del festival molti locali proporranno ‘Menù in blu’ e ‘Aperiblu’, ovvero pranzi, cene e aperitivi dedicati specificatamente al mare. Per informazioni: https://www.tipicitainblu.it/.