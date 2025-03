Al via corsi gratuiti per commercianti

Esperti in materie tributarie, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro, norme igieniche, accesso al credito e a contributi statali ed europei al servizio di commercianti, artigiani e quanti vogliono aprire nuove attività. Il primo aprile, infatti, partono i corsi gratuiti per commercianti-artigiani e aspiranti commercianti, organizzati dall’assessorato al Commercio. Si terranno ogni martedì al Centro Pergoli, dalle 14 alle 16. Per organizzarli il Comune ha contato sulla collaborazione di esperti di associazioni di categoria e studi professionali, che si sono messi a disposizione gratuitamente. Nel primo appuntamento, Giordano Giampaoletti di Confartigianato parlerà di aspetti fiscali e tributari riguardanti la conduzione e l’avvio di un’impresa. Martedì 8 aprile Fabio Giuliodori, consulente in sicurezza e salute sul lavoro, affronterà una panoramica della normativa nazionale e regionale sul commercio. Il 15 aprile Federico Abbondanzieri di Confartigianato parlerà di accesso al credito. Mercato dell’energia protagonista il 22 aprile con Emanuele Martelli del Cenpi. Ultimi appuntamenti su marketing e social a maggio, promossi dalla Cna.