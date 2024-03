Al via "Giochiamo al parco Unicef"

Al via ‘Giapu: Giochiamo al parco Unicef’, progetto di rigenerazione urbana del polmone verde tra le vie Volta e Spagnoli, finanziato dalla Fondazione Cariverona con il Comune di Falconara come capofila. L’iniziativa, della durata di due anni, vede coinvolta una rete di partner composta da Legambiente Marche, Anteas Falconara, Fnp Cisl Marche, Anolf Marche e sarà realizzato con il sostegno degli Istituti comprensivi Sanzio e Ferraris. Saranno realizzate manifestazioni e azioni legate in primis alla riqualificazione del parco Unicef: dalla sua messa in sicurezza alla riqualificazione, fino alla rigenerazione, ovvero restituirlo alla città attraverso attività di animazione, incontri pubblici e feste per i più piccoli e il quartiere che lo circonda. Una prima azione è già stata svolta nei giorni scorsi con alcune classi del Ferraris: i ragazzi hanno mappato il parco individuando gli elementi presenti. Un modo, questo, per stimolarli nell’avere un’idea più chiara sugli arredi ed immaginare, quindi, una riqualificazione a misura di giovani. Per seguire gli sviluppi di Giapu, si può visitare la pagina Facebook ‘Progetto Giapu’ oppure seguire gli aggiornamenti sugli account social del Comune e dei partner di progetto.