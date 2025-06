Al via il servizio di trasporto gratuito verso le spiagge

Al via il servizio di trasporto pubblico gratuito di collegamento alle spiagge di Sirolo. In via Saletto è attiva la navetta senza orario che collega i parcheggi a San Michele. Tra le novità introdotte dal primo luglio dall’assessore alla Viabilità Ruggeri ci sono la navetta pomeridiana da via San Francesco alla spiaggia Urbani, il servizio di trasporto pubblico gratuito anche durante la pausa dalle 13 alle 15 e la doppia partenza mattutina (8.45 e 10) dalla frazione Coppo-via Monte Freddo. Anche quest’anno organizzato lo scuolabus gratuito per trasportare all’andata i giovani ai tre centri estivi di Sirolo e Numana.